10-річний хлопчик та його 8-річна сестра гуляли у двох на місцевому узбережжі

На лінію 102 надійшло повідомлення від небайдужих громадян, які повідомили, що на одному з місцевих пляжів гуляють 2 неповнолітніх дітей без нагляду.

На місце виїхали співробітники ювенальної превенції Приморського відділення поліції.

Як виявилось, 10-річний хлопчик та його 8-річна сестра гуляли у своєму дворі, а потім вирішили піти на море. Батьки у цей час навіть не здогадувались, де їх діти.

Інспектори ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з усіма членами родини, а неповнолітнім розповіли про можливі наслідки такого вчинку.

Щодо матері дітей було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).