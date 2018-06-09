10-річний хлопчик вирішив піти з дому через напружені стосунки із батьками

Вчора, 6 серпня, на лінію 102 зателефонувала стурбована жінка, яка повідомила, що зник її 10-річний син.

На пошуки дитини було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Центрального відділу, всі наряди поліції та співробітників патрульної поліції. Поліцейськими була опрацьована прилегла територія, залізничний та автовокзали. Правоохоронці опитали друзів та знайомих дитини.

Вже через кілька годин поліцейські відшукали втікача у 45 кілометрах від Маріуполя. Дитина перебувала у своєї родички.

Як з’ясувалося, через напружені стосунки із матір’ю та вітчимом, хлопчик вирішив поїхати до своєї тітки, яка мешкає у Нікольському районі, та не повідомив рідних про свій намір. Ретельно спланував свою поїздку: хлопець взяв свої заощадження та відправився до місця призначення на автобусі.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду з усіма членами родини, а хлопчику розповіли про можливі наслідки такого вчинку.

Щодо матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).