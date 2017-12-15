10 тисяч гривень віддала бабуся псевдоонуку для покупки авто

Шахрай, представившись онуком, по телефону домовився з жінкою про необхідну суму і вже через декілька хвилин його спільник з’явився на порозі будинку і заволодів грошима.

До Приморського відділення поліції звернулась 80-річна жінка і повідомила, що її ошукали.

Старенькій зателефонував невідомий і представився її онуком. Розповів, що збирається купити автомобіль, але грошей не вистачає. Чоловік попросив у жінки стільки грошей, скільки було у старенькій, а саме 10 тисяч гривень.

Вже через декілька хвили на порозі бабусі стояв зловмисник, якому вона віддала гроші.

Отямившись, жінка зателефонувала своєму справжньому онуку, який і гадки не мав про історію з грошима і авто.

Жінка запам’ятала прикмети зловмисника: на вигляд 30 років, середньої статури, на обличчі щетина чорного кольору та тонкі вуса.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 позбавлення волі.