100 літрів самогону вилучили поліцейські

З метою недопущення порушень, пов’язаних з незаконною реалізацією алкогольної продукції, поліцейські продовжують проводити профілактичні рейди по магазина і кафе міста.

Дільничні офіцери поліції Центрального відділу поліції разом із представниками міської адміністрації провели профілактичний рейд по 2 точкам продажу алкогольних виробів. Крім фактів збуту алкогольної продукції без належного пакету документів і реалізації спиртного на розлив, правоохоронці часто фіксують випадки продажу саморобного алкоголю.

Так, у двох закладах поліцейські виявили та вилучили 100 літрів сурогату алкоголю. За даними фактами були складені адміністративні матеріали за ч.1 ст.176 (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.