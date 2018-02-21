106 набоїв вилучили на автостанції

62-річний чоловік носив із собою боєприпаси з метою обміняти їх на цінні речі.

У ході несення служби на автостанції співробітники Приморського відділення поліції зупинили чоловіка для перевірки документів.

Невідомий привертав увагу зовнішнім виглядом і помітно нервував.

При поверхневому обшуку речей у місцевого мешканця поліцейські виявили та вилучили 106 патронів 5,6 мм калібру.

Зловмисник повідомив, що декілька днів тому знайшов боєприпаси у сміттєвому контейнері і вирішив залишити знахідку собі для обміну на інші речі.

Наразі чоловік ніде не працює, раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.