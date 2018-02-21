Последние новости

106 набоїв вилучили на автостанції

Опубликовано 22 Фев 2018

photo_2018-02-21_16-06-2562-річний чоловік носив із собою боєприпаси з метою обміняти їх на цінні речі.

У ході несення служби на автостанції співробітники Приморського відділення поліції зупинили чоловіка для перевірки документів.

Невідомий  привертав увагу зовнішнім виглядом і помітно нервував.

При поверхневому обшуку речей у місцевого мешканця поліцейські виявили та вилучили 106 патронів 5,6 мм калібру.

Зловмисник повідомив, що декілька днів тому знайшов боєприпаси у сміттєвому контейнері і вирішив залишити знахідку собі для обміну на інші речі.

Наразі чоловік ніде не працює, раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Похожие сообщения

Кінологічному центру поліції Донеччини – рік

Опубликовано 22 Фев 2018

У Маріуполі розпочалась перша в Україні програма внутрішнього обміну студентами

Опубликовано 20 Фев 2018

У Маріуполі затримано крадіїв-«благодійників»

Опубликовано 20 Фев 2018

Виставка робіт маріупольських художників

Опубликовано 19 Фев 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-