11-річна школярка впродовж доби не поверталася додому

На лінію 102 зателефонувала стурбована 52-річна жінка та повідомила про те, що вчора вранці її неповнолітня донька пішла гуляти на море, а додому так і не повернулася.

На пошуки дівчинки було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Лівобережного відділу поліції, чергуючі наряди та співробітників патрульної поліції. Правоохоронці опитали друзів та знайомих дитини, опрацювали прилеглу територію та вже через годину відшукали дівчинку.

Як з’ясувалося, 11-річна дівчинка не хотіла повертатися додому через напружені стосунки з мамою. Жінка не приділяла належної уваги своїй доньці та часом бувала у стані алкогольного сп’яніння. Майже добу дитина провела у своїх друзів.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду зі всіма членами родини.

Матері дівчинки було рекомендовано пройти курс реабілітації. Надалі з сім’єю будуть працювати психологи, аби надати необхідну допомогу членам родини.

Щодо матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).