117 дитячий садок відкрив свої двері для 300 дітей

У Приморському районі Маріуполя завершився капітальний ремонт дитячого садка №117 «Юний моряк». Близько 300 вихованців закладу будуть перебувати в затишних групах з комфортабельними меблями і сучасним музичним залом.

Капітальний ремонт, в рамках державної програми «Велике будівництво», включав в себе ряд заходів з енергозбереження, демонтажні та оздоблювальні роботи, заміну інженерних мереж і комунікацій. Загальна вартість проекту — 53,5 млн гривень.

Групи обладнані за останніми стандартами. Всі необхідні меблі, дзеркала, умивальники, шафки розташовані з урахуванням зрісту дітей. Присутні елементи доступності. Вода з кранів тече необхідної температури, тому дитина не обпечеться. Також для вихованців створили інтерактивні зони.

Сучасне обладнання з’явилося й на кухні. Тут все буде готуватися на пару. Збільшиться асортимент страв і покращиться якість їжі. Технологічний процес скоротиться в рази.

Фасад «Юного моряка» прикрашений малюнками на морську тематику, а вночі він підсвічується світильниками. На прилеглій території розмістили майданчик з м’яким покриттям і павільйонами для кожної з груп.

На завершення маленькі маріупольці розфарбували вишиванку в інтерактивній грі до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України.