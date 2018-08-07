1180 административных услуг с начала года предоставлено мобильным сервисным центром МВД

С начала текущего года мобильный сервисный центр МВД совершил 55 выездов к жителям Донецкой области. Во время своих визитов МСЦ зарегистрировано и перерегистрировано 682 транспортных средства. 114 жителей Донецкой области заменили водительского удостоверения.

Благодаря мобильному сервисному центру МВД принято 384 запроса на получение справок о несудимости. Это в разы больше предоставленных административных услуг по сравнению с прошлым годом.

К слову, мобильный сервисный центр три раза в неделю выезжает в отдаленные населенные пункты Донецкой области, где нет стационарных сервисных центров. Этот автомобиль оборудован современной техникой, благодаря которой предоставляет такие функции, как регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, а также прием запросов на получение справок о несудимости.

Ежемесячный график выездов мобильного сервисного центра МВД можно посмотреть по ссылке: http://don.hsc.gov.ua/index/mobilni-sts/grafik-viyizdiv-mobilnih-sts/. А получить консультацию по услугам сервисных центров МВД по телефону: (044) 290-18-99 и на официальной Фейсбук-странице регионального сервисного центра МВД.