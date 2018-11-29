12-річний маріуполець вранці пішов з дому та не повертався аж до пізнього вечора. Матір звернулася по допомогу до співробітників поліції та вже протягом кількох годин дитину знайшли.

Повідомлення про зникнення дитини до поліції надійшло вчора ввечері, 29 березня. Матір повідомила, що дитина пішла з дому без дозволу,поки вона відпочивала.

Мобільного телефону при собі у хлопця не було, тож, жінка навіть гадки не мала, де шукати сина.

На пошуки неповнолітнього були орієнтовані оперативники Кальміуського відділення поліції. Правоохоронці опитали друзів, знайомих, родичів дитини, а також перевірили всі місця його можливого перебування. Через кілька годин розшукових заходів школяра було знайдено.

Зясувалося, що напередодні у дитини із матір’ю виник конфлікт, тому, коли матір заснула хлопець пішов з дому. Весь цей час школяр знаходився у своєї родички.

Аби у подальшому підліток більше не уходив з дому та слухався матір з ним було проведено профілактичну бесіду.

Поліція застерігає усіх батьків: будьте уважними до своїх дітей, цікавтеся їхніми проблемами, інтересами, колом спілкування, друзями, у вас мають бути довірливі стосунки з дітьми для того, аби вони вчасно могли розповісти вам про свої переживання. Для того, аби ви вчасно зреагували на ситуацію, щоб не допустити випадки, коли дитина йде з дому.

Крім того, якщо у вас зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.