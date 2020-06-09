13 червня тимчасово буде змінено деякі тролейбусні маршрути

У рамках виконання наступного етапу капітального ремонту по пр. Миру від пр. Будівельників до вул. Леваневського 13 червня буде знято напругу тролейбусної контактної мережі по пр. Миру від пр. Будівельників до вул. Леваневського (включаючи перехрестя пр. Миру – пр. Будівельників).

Робота пасажирського транспорту буде організована наступним чином:

Тролейбусні маршрути:

№ 7, 8, 12, 17 – тимчасово призупинено.

№ 2, 4, 4А, 10, 13 – згідно своїх схем руху.

№11 – зміненою схемою руху: «Залізничний вокзал – Драмтеатр» під номером 11Д;

№ 15 – зміненою схемою руху: «ЖМР «Східний» – Драмтеатр» під номером 15Д;

Рух автобусів по пр. Миру буде відкрито, маршрути працюють згідно своїм схемам руху.

14 червня буде відновлено рух громадського транспорту за звичними схемами та розкладом руху.