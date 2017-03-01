13-летний мариуполец побывал в областном главке полиции

Владислав обратился в полицию не для того, чтобы сообщить о правонарушении, а чтобы стать частью команды полиции Донетчины. Желание парня воплощено — отныне он лиговец, который к тому же побывал в сердце полиции Донецкой области и увидел, как работают правоохранители изнутри.

Уже в следующем месяце Владиславу исполнится 14 лет, он учится в учебно-воспитательном комплексе №27 и увлекается футболом. О «Лиге будущих полицейских» узнал от своего друга, который является ее участником, и загорелся желанием присоединиться к патриотической молодежи. С этим он и обратился в полицию.

Встречала подростка и.о. начальника отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Екатерина Шнейдер. Она рассказала, что много ребят, которые сотрудничают с полицейскими, собираются еженедельно, и не просто участвуют в разнообразных тренингах, учениях, акциях, мероприятиях с правоохранителями, но и сами предлагают свои идеи.

Она организовала для Владислава экскурсию главком и показала, как устроены одни из важнейших подразделений полиции области.

Место, куда стекается и обрабатывается вся информация о правонарушениях в регионе, подразделение, контролирующее работу всех территориальных органов, — дежурная часть. Ее сотрудник рассказал, как работает этот «организм» и какие функции выполняет.

После Владислав познакомился с работой «мозга» полиции — Единого аналитического сервисного центра, который стал уникальным для страны проектом и вывел уровень безопасности в регионе на новый уровень. На фото школьник увидел, каким ранее было помещение, где сегодня используются самые современные технологии, узнал, как работают операторы колл-центра 102 и диспетчеры, которые направляют людям на помощь наряды полиции.

Заместитель начальника отдела службы 102 управления информационной поддержки и координации полиции Артем Сахно рассказал, что работа в UASC построена таким образом, что всё работает «под стекло» — видно, где находится и что делает каждый наряд полиции, который заступил на службу. Рассказал он и о работе «умных» камер, которые способны даже через лобовое стекло определить и сообщить, находится ли человек в машине в розыске.

Правоохранитель также рассказал, что на 102 с помощью могут звонить и дети. Так, днем ​​в полицию поступает 10-15 звонков от ребят. Он подчеркнул, что бывает, когда дети просто играют, не понимая, что своими действиями отвлекают полиции от работы в прифронтовом регионе, и за это законом предусмотрена ответственность.

После небольшой экскурсии Владислав написал заявление в Лигу и стал ее участником. Кроме того, парень заинтересовался тем, как поступить в ведомственное учебное заведение МВД и стать настоящим полицейским.

Стоит отметить, что «Лига будущих полицейских» была создана в конце 2015 года по инициативе главы полиции Донетчины Вячеслава Аброськина, объединив детей из прифронтовых населенных пунктов. Сегодня ее участниками являются более тысячи юных патриотов из разных уголков региона, которые готовы менять свою страну к лучшему. А недавно лиговцы презентовали свою организацию на ярком концерте в Волновахе.

Всем, кто хочет стать участником Лиги, нужно только обратиться к представителям организации в своей школе и сотруднику ювенальной превенции в своем городе. Подробнее - по ссылке.