14-летняя школьница отмечала в парке день рождения подруги, а дома ей стало плохо

Сейчас ее состояние удовлетворительное, жизни вне опасности. Данный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан.

Вчера ночью на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение госпитализирована несовершеннолетняя с алкогольной комой. После проведения неотложных первоочередных мероприятий девушка пришла в себя.

Сотрудникам ювенальной превенции Приморского отделения полиции она рассказала обстоятельства случившегося.

Установлено, что ранее указанная семья в поле зрения полицейских не попадала. Начата проверка.