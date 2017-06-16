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14-летняя школьница отмечала в парке день рождения подруги, а дома ей стало плохо

Опубликовано 16 Июн 2017

скораяСейчас ее состояние удовлетворительное, жизни вне опасности. Данный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан.

Вчера ночью на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение госпитализирована несовершеннолетняя с алкогольной комой. После проведения неотложных первоочередных мероприятий девушка пришла в себя.

Сотрудникам ювенальной превенции Приморского отделения полиции она рассказала обстоятельства случившегося.

Установлено, что ранее указанная семья в поле зрения полицейских не попадала. Начата проверка.

 

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