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14 октября в центре перекроют дорожное движение

Опубликовано 11 Окт 2019

дороги перекрытВ связи с проведением «Легкоатлетического забега посвященного Дню защитника Украины» 14 октября с 11:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта по пр. Мира: от пр. Металлургов до Театральной площади.

Движение пассажирского транспорта будет организовано объездными направлениями по ул. Университетская и Соборная.

Во время забега возможно временное перекрытие движения на участке дороги Театральная площадь — пр. Мира — перекресток пр. Металлургов с пр. Мира (подземный переход) — пр. Металлургов — перекресток пр. Металлургов с ул. Семенишина — ул. Семенишина — перекресток ул. Семенишина с ул. Архитектора Нильсена.

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