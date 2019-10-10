14 октября в центре перекроют дорожное движение

В связи с проведением «Легкоатлетического забега посвященного Дню защитника Украины» 14 октября с 11:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта по пр. Мира: от пр. Металлургов до Театральной площади.

Движение пассажирского транспорта будет организовано объездными направлениями по ул. Университетская и Соборная.

Во время забега возможно временное перекрытие движения на участке дороги Театральная площадь — пр. Мира — перекресток пр. Металлургов с пр. Мира (подземный переход) — пр. Металлургов — перекресток пр. Металлургов с ул. Семенишина — ул. Семенишина — перекресток ул. Семенишина с ул. Архитектора Нильсена.