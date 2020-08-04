14-річна маріупольчанка нікого не попередивши пішла з дому та не повернулась. Оперативники Лівобережного відділення поліції розшукали її у Волновасі.

До Лівобережного відділення поліції надійшло повідомлення, про те, що зникла місцева мешканка 2005 року народження.

До пошуків неповнолітньої негайно приступили оперативники та інспектори ювенальної превенції.

Були перевірені залізничні та автовокзали, оглянуті всі можливі місця її знаходження, допитані всі друзі та товариші. Вже незадовго дівчину відшукали у сусідньому місті Волноваха, де вона перебувала у свого товариша.

Цілою та неушкодженою дівчину повернули до Маріуполя. Аби історія більше не повторювалась із нею було проведено профілактичну розмову.

Поліція наголошує: якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.