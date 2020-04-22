14-річні брат та сестра втекли з дому

14-річні школярі декілька днів не з’являлися вдома. Увесь цей час матір намагалася їх знайти своїми силами,потім звернулася до поліції. Оперативники впродовж кількох годин розшукали дітей та повернули додому.

Вчора вранці із проханням знайти дітей до поліції звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що кілька днів тому пішли з дому та не повернулися її неповнолітні діти — хлопчик та дівчинка, обоє 2005 року народження.

У пошуках неповнолітніх поліцейські оглянули покинуті будівлі, парки, підвали, прибудинкові території,опитали сусідів, родичів та знайомих. Правоохоронцям у пошуках дітей активно допомагали користувачі соцмереж.

Уже через кілька годин брата та сестру було знайдено. Школярі ховалися у покинутій недобудові. З’ясувалося, що підлітки втекли з дому через непорозуміння з матір’ю, оскільки хотіли «самостійного» життя. Наразі їх доставили до відділення поліції для проведення профілактичної бесіди.

Нагадуємо: якщо зникла дитина, негайно повідомте про це поліцейських за номером 102! Вчасно надана компетентна допомога врятує її від можливої біди.