14-річний хлопець втік з дому та майже добу провів на вулиці

Вчора вранці на лінію 102 звернулася стурбована матір. За словами 40-річної жінки, минулого дня її 14-річний син пішов гуляти на вулицю та додому так і не повернувся.

На пошуки неповнолітнього було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Центрального відділу, всі наряди поліції та співробітників патрульної поліції. Поліцейськими була опрацьована прилегла територія, залізничний та автовокзали. Правоохоронці опитали друзів та знайомих дитини.

Вже через годину співробітники Центрального відділу поліції відшукали втікача на залізничному вокзалі міста.

Як з’ясувалось, хлопець всю ніч прогуляв на вулиці. Коли його знайшли правоохоронці, він катався на велосипеді біля залізничного вокзалу.

Інспектори ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з хлопцем та його матір’ю.

Щодо матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).