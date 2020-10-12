14 жовтня тимчасово обмежать рух транспорту на ділянці проспекту Миру

У зв’язку з проведенням спортивних заходів, буде тимчасово обмежено рух транспорту.

14 жовтня, з 6.00 до 20.00, буде закрито рух транспорту по проспекту Миру — від проспекта Металургів до Театральної площі.

Рух пасажирського транспорту буде організовано об’їзними напрямками по вул. Університетській та вул. Соборній.

З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом на маршруті є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua, та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу).