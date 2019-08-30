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15-річна дівчина втекла з дому через конфлікт з матір’ю

Опубликовано 30 Авг 2019

школьницыдетиподрПоліцейські закликають батьків, опікунів та піклувальників, на чиєму утриманні знаходяться неповнолітні: більше часу та зусиль приділяйте своїм дітям та вихованцям, цікавтеся їх оточенням, друзями, справами та навчанням. В разі непорозумінь – знаходьте  спільні рішення та намагайтеся покращити ваші  міжособистісні стосунки із дитиною.

Вчора, 29 серпня, близько 11 години вечора, до поліції зателефонувала  стурбована мешканка, яка повідомила, що вже майже декілька днів не з’являється вдома її неповнолітня дочка.

На пошуки дівчини було негайно орієнтовано оперативників Центрального відділу поліції та патрульних поліцейських, які перевіряли всі можливі місця перебування школярки та встановлювали коло осіб, з якими вона спілкується. Вже за кілька годин, а саме о першій годині ночі співробітники поліції відшукали дівчину на одній з вулиць міста.

Як виявилось, весь цей час неповнолітня гуляла вулицями міста. Дівчина зізналася, що пішла з дому, через непорозуміння із матір’ю.

Інспектори ювенальної превенції Центрального відділу поліції провели з юною маріупольчанкою та її мамою профілактичну бесіду.

Нагадуємо, якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.

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