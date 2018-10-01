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15-річний хлопець проник до торгового кіоску

Опубликовано 04 Окт 2018

наручникБлизько опівночі 15-річний хлопець проник до торгового кіоску та вкрав мобільні телефони.

До Центрального відділу поліції надійшла заява від 34-річного місцевого мешканця, який повідомив, що з його торгівельної  точки вкрали 2 мобільних телефони. Матеріальний збиток становив 6 тисяч гривень.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. Правоохоронці опитали можливих свідків та перевірили місця можливого збуту крадених речей.

В ході проведення розшукових заходів, поліцейські викрили та затримали зловмисника. Ним виявився 15-річний хлопець. У пошуках «легких» грошей зловмисник пошкодив дах торгового кіоску та  проник до приміщення, де вкрав 2 мобільних телефони.

Речові докази вилучено та найближчим часом буде повернуто власникові. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3, ст. 185   «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України.

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