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150 літрів сурогатного алкоголю вилучили з кафе

Опубликовано 10 Янв 2018

photo_2018-01-09_20-20-15За торгівлю без ліцензії маріупольські поліцейські притягнули до відповідальності двох власників розважальних закладів.

У Кальміуському районі поліцейські провели профілактичний рейд з виявлення нелегальної торгівлі спиртними напоями.

Під час відпрацювання району дільничні офіцери Кальміуського відділення поліції спільно з міською адміністрацію виявили два розважальні заклади, де реалізували алкогольні напої невідомого походження.

Поліцейські вилучили 150 літрів сурогату алкоголю, який направили на експертизу. Напої зберігали в пластикових пляшках у підсобному приміщенні.

Наразі правоохоронці з’ясовують постачальника алкоголю.

За фактами складені адміністративні матеріали за ч.1 ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності)  Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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