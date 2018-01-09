150 літрів сурогатного алкоголю вилучили з кафе

За торгівлю без ліцензії маріупольські поліцейські притягнули до відповідальності двох власників розважальних закладів.

У Кальміуському районі поліцейські провели профілактичний рейд з виявлення нелегальної торгівлі спиртними напоями.

Під час відпрацювання району дільничні офіцери Кальміуського відділення поліції спільно з міською адміністрацію виявили два розважальні заклади, де реалізували алкогольні напої невідомого походження.

Поліцейські вилучили 150 літрів сурогату алкоголю, який направили на експертизу. Напої зберігали в пластикових пляшках у підсобному приміщенні.

Наразі правоохоронці з’ясовують постачальника алкоголю.

За фактами складені адміністративні матеріали за ч.1 ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.