«16 днів проти насильства»: У Маріуполі засвітилися лазерні долоні
Маріуполь приєднався до всесвітньої акції «16 днів проти насильства». Вона звертає увагу людей на проблему насилля, незалежно від статі, віку, раси чи соціального статусу. На площі Свободи засвітилися лазерні долоні – символ підтримки. Їх можна побачити кожного дня о 17:00. Крім того, у місті реалізується програма соціальної обізнаності.
Акція проходить щорічно, починаючи з 1991 року. Міжнародна спільнота підтримує акцію «16 днів проти насильства». Громадяни та організації з більш ніж 100 країн світу активізують з 25 листопада до 10 грудня свої зусилля заради однієї мети: збільшити обізнаність про форми насильства та створити безпечний простір.
«Поліція завжди прийде на допомогу. Для цього працює цілодобова група «Поліна». Вона виїжджає на виклики пов’язані з насильством. У будь-який час можна звернутися на цілодобову лінію «102»», — зазначив заступник начальника Центрального відділу поліції Ігор Шмєльков.
Якщо кривдник находиться поруч з жертвою можна зв’язатися з соціальною підтримкою через онлайн-засоби зв’язку. Наприклад Чат бот #ДійПротиНасильства у Телеграм (@police_helpbot).
«Помаранчевий колір, яким підсвічують будинки та вулиці у багатьох містах світу означає – незгоду з насиллям у суспільстві, боротьбу проти нього та початок нового яскравого життя», — розповіла спеціалістка програми ООН з відновлення та розбудови миру Ольга Цуприкова.