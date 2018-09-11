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16-річна дівчина впродовж 13 днів не з’являлася вдома

Опубликовано 11 Сен 2018

подростокдетиУ Кальміуському  районі по допомогу до поліції звернулася 39-річна жінка, яка повідомила, що більш ніж 10 днів тому, пішла з дому її 16-річна донька та до теперішнього часу не повернулась.

На пошуки неповнолітньої  було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції, всі наряди поліції та патрульних поліцейських.

Поліцейськими була опрацьована прилегла територія, залізничний та автовокзали. Правоохоронці опитали друзів та знайомих дитини.

Протягом години  співробітники Кальміуського відділення поліції відшукали втікачку на одній з вулиць міста.

Як виявилося, дівчинка  не хотіла повертатися додому через напружені стосунки із матір’ю та вітчимом, які не приділяли належної уваги своїй доньці. Зі слів неповнолітньої, вона всі ці дні перебувала у своєї родички.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду з усіма членами родини, а дівчинці розповіли про можливі наслідки такого вчинку.

Щодо матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Поліцейські нагадують батькам: якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.

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