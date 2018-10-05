16-річний маріуполець допоміг затримати грабіжника

На лінію 102 надійшов дзвінок від місцевого мешканця, який повідомив, що щойно на його очах юнак затримав ймовірного правопорушника. Зловмисник пограбував пенсіонерку.

На місце прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. Правоохоронці подякували небайдужому підлітку та доставили підозрюваного у відділок.

Співробітники поліції опитали свідків події та склали повну картину злочину. Як виявилося, 73-річна місцева мешканка поверталася додому та, увійшовши до під’їзду свого будинку, стала жертвою грабіжника.

Зловмисник вдарив жінку по обличчю, вирвав з рук сумку та кинувся навтьоки.

У цей час на вулиці гуляв 16-річний хлопець. Він побачив, як невідомий чоловік біжить із жіночою сумкою, а слідом за ним — старенька бабуся, яка кличе на допомогу.

Юнак побіг за чоловіком, наздогнав його та повалив на землю. Також у затриманні йому допомогли перехожі чоловіки. Усі разом тримали порушника до прибуття поліції.

Зловмисником виявився 34-річний маріуполець. З його слів, він побачив пенсіонерку у громадському транспорті та прослідував за нею з наміром пограбувати.

Чоловік раніше вже притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Викрадену сумку вилучено та незабаром буде повернуто власниці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі.