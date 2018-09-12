19-річний парубок побив опонента та забрав його мобільний

На лінію 102 зателефонував 49-річний місцевий мешканець, який повідомив, що вночі на одній з вулиць Приморського району на нього напав невідомий, вдарив декілька разів по голові та вирвав з рук мобільний телефон.

На місце виїхали дільничні офіцери Приморського відділення поліції.

Правоохоронці провели комплекс першочергових розшукових заходів: обстежили прилеглу територію, опитали ймовірних свідків події та перевірили місця ймовірного збуту викраденого.

Протягом доби підозрюваного у грабежі було доправлено до територіального підрозділу поліції. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець.

Зі слів хлопця, в такий спосіб він намагався «відбити» гроші, які 49-річний чоловік заборгував одному з місцевих закладів.

Речовий доказ вилучено та найближчим часом буде повернуто власникові.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі