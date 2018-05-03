2 гранатомети вилучили поліцейські у маріупольського підприємця

Небезпечну зброю чоловік зберігав в орендованому приміщенні у самому центрі міста. Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини злочину, на місці працюють вибухотехніки.

В ході проведення оперативно-профілактичних заходів з протидії незаконному зберіганню вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки співробітники Центрального відділу поліції отримали оперативну інформацію, що місцевий мешканець зберігає вибухонебезпечні предмети.

На місце виїхало керівництво Центрального відділу поліції, співробітники карного розшуку, експерт-криміналіст та вибухотехніки.

Поліцейські виявили та вилучили 2 гранатомети, які 33-річний чоловік зберігав в орендованому приміщенні, наражаючи на небезпеку себе та оточуючих.

Маріуполець працює приватним підприємцем у сфері надання послуг. Повідомив, що декілька днів тому знайшов ще не розпаковану зброю у своєму гаражі, який у 2014 році здавав малознайомим. Вирішив перевезти за місцем роботи, де її і вилучили правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.