Во время проведения санкционированного обыска квартиры 34-летнего жителя Центрального района правоохранители изъяли 2 полиэтиленовых пакета и 4 свертка высушенной конопли. Все наркосодержащие растения изъяты, нарколюбителю грозит до 3 лет лишения свободы.

В рамках спецмероприятий под условным названием «Мак» правоохранителями Центрального отдела полиции была получена информация, что гражданин 1983 года рождения по месту жительства сохраняет наркотические средства. Во время проведения санкционированного обыска его домовладения информация подтвердилась.

При обследовании квартиры злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли каннабис в высушенном виде, который наркоаграрий хранил в бумажных свертках и полиэтиленовых пакетах, три спичечных коробка с семенами этого растения, а также пластиковую банку и тубу для ее применения.

Что касается личности злоумышленника, то им оказался наркозависимый, работающий житель 1983 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Нарколюбитель объяснил, что начал употреблять наркотик по рекомендации своего друга, якобы, для снятия стресса.

Сейчас наркосодержащие растения изъяты и направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство с квалификацией по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — лишение свободы на срок до 3 лет.