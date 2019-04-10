2 рибалок, які незаконно виловювали рибу з річки Кальміус

За допомогою сіток «павук» чоловіки виловили з річки Кальміус 99 піленгасів, 3 судаки, 10 бичків, одного окуня та 101 тарань.

Під час відпрацювання території річки Кальчик дільничні офіцери Центрального відділу поліції разом із рибоохоронними патрульними виявили 2 чоловіків, які займалися незаконною риболовлею. Ними виявились місцеві мешканці, 1978 та 1970 року народження. Незважаючи на нерестові заборони браконьєри рибалили за допомогою сіток «павук».

Весь незаконний улов було вилучено інспекторами державної рибоохорони.

Слідчі Центрального відділу поліції відкрили за фактом кримінальні провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів промислу.