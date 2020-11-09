20 художників покажуть неіндустріальний Маріуполь

14 листопада, о 15:00 в палаці культури «Молодіжний» відбудеться виставка «Post Most 2.0». На ній відвідувачі зможуть побачити роботи 20 маріупольських художників, які покажуть Маріуполь з іншого ракурсу.

«Маріуполь зазвичай асоціюється з промисловістю. Наше завдання — показати, що місто має іншу сторону. Ми хочемо перевести фокус містян в позитивне русло, пробудити увагу та інтерес до рідного міста», — розповіла ініціатор «Post Most 2.0» Олена Украінцева.

За її словами, цього року ставка зроблена на живопис. Художники працювали над картинами протягом всього року. Серед учасників, як професійні художники, так і аматори. Незабаром маріупольці зможуть оцінити результат їх творчих пошуків.

Арт-проєкт «Post Most» проходить вже другій рік поспіль. Минулого року акцент був зроблений на промисловій стороні Маріуполя. Спеціальним гостем виставки був художник Алан Майер з Берліна.