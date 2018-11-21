20 пакетиків метадону

Звичайна подушка для сну стала схованкою для партії забороненої наркотичної речовини. Саме з нею йшов містом 34-річний зловмисник, якого затримали поліцейські.

В ході несення служби на території Центрального району увагу співробітників карного розшуку привернув невідомий. Чоловік ніс у руках великий пакет. Крім того, помітно нервував та озирався навколо себе.

В ході проведення стандартної перевірки поліцейські встановили особу невідомого. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець, в пакеті якого оперативники виявили подушку з 20 пакетиками порошкоподібної речовини білого кольору, ймовірно метадоном.

Все вилучене спрямовано на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.