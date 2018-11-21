Последние новости

20 пакетиків метадону

Опубликовано 26 Ноя 2018

Мариуполь метадон 20 пакетиков 26.11.18 1Звичайна подушка для сну стала схованкою для партії забороненої наркотичної речовини. Саме з нею йшов містом 34-річний зловмисник, якого затримали поліцейські.

В ході несення служби на території Центрального району увагу співробітників карного розшуку привернув невідомий. Чоловік ніс у руках великий пакет. Крім того, помітно нервував та озирався навколо себе.

В ході проведення стандартної перевірки поліцейські встановили особу невідомого. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець, в пакеті якого оперативники виявили подушку з 20 пакетиками порошкоподібної речовини білого кольору, ймовірно метадоном.

Все вилучене спрямовано на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Похожие сообщения

Стартува проект «Безпечне таксі»

Опубликовано 22 Ноя 2018

Двоє перехожих затримали крадія

Опубликовано 22 Ноя 2018

Поліцейські вилучили у двох маріупольців понад кілограм канабісу

Опубликовано 21 Ноя 2018

Школяр втік з дому аби налякати бабусю

Опубликовано 21 Ноя 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-