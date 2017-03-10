20 тонн ликеро-водочных изделий пытались ввезти в Мариуполь

Грузовик был остановлен сотрудниками полиции по безопасности дорожного движения. Согласно накладной, бутылка виски стоила 43 гривны. По данному факту проводится проверка.

Во время несения службы на 619 км автодороги «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» сотрудники полиции остановили автомобиль «ДАФ», в прицепе которого перевозили алкогольные и слабоалкогольные напитки.

Водитель пояснил, что он работает у частного лица водителем грузового автомобиля. Его направили отвезти груз из Днепра в Мариуполь. Документы на груз вызвали у правоохранителей сомнение в подлинности, особенно стоимость водочных изделий, например, стоимость бутылки виски – 43 гривны.

На место вызвана следственно-оперативная группа Мангушского отделения полиции.

Выявленный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Проводится проверка.