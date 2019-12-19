200 народных мастеров представили свои работы в Мариуполе

В Мариуполе проходит ежегодная Всеукраинская выставка самодеятельных художников и народных мастеров. Мариупольцев и гостей города приглашают посетить Центр современного искусства и культуры им. Куинджи. Там можно найти более двух тысяч работ. В проект вовлечены 200 мастеров Мариуполя и прилегающих территорий, представители народных объединений и клубов. Экспозиция будет работать до 1 февраля 2020 года.

Также на месте работает Рождественская арт-ярмарка, где представлены работы размером от 20 см до полутора метров. Среди них: куклы, картины, открытки, свечи, деревянные сувениры и традиционную украинскую одежду. Каждый желающий сможет приобрести себе сувенир.

«Участники выставки — это люди разных возрастов и профессий, которых объединяет большой талант, умение замечать красоту, помноженные на трудолюбие. Этим мероприятием мы продолжаем давнюю традицию. Еще наши прабабушки накануне Нового года искали праздничные подарки на подобных салонных выставках», — рассказала представитель Центра им. Куинджи Ирина Волкова.

На торжественном открытии собравшихся поздравили начальник отдела досуговой деятельности и культурно-образовательных учреждений Марина Мирзоева, директор Мариупольского филиала НАОМА Галина Батычко и председатель общественной организации «Айдамы» Ольга Новикова.

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