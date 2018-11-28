21-річний мешканець вкрав з будинків двох містян цінне майно

У Центральному районі до поліції звернулися 2 маріупольця із заявами про крадіжки майна. Матеріальний збиток становив понад 32 тисяч гривень.

За вказаними адресами було спрямовано співробітників слідчо-оперативної групи Центрального відділу поліції. Правоохоронці знайшли свідків та перевірили місця можливого збуту краденого. Під час аналізу скоєних на території району крадіжок оперативники прийшли до висновку, що це справа рук однієї людини.

Так, протягом доби, в ході проведення розшукових заходів, розшуковці встановили та затримали зловмисника. Крадієм в обох випадках виявився 21-річний мешканець Мангушського району, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Як виявилося, зловмисник віджимав рами вікон в будинках маріупольців та таким чином поникав до помешкань. Здобутками злодія стали телевізор, ювелірні прикраси та шліфувальна машина. Аби отримати гроші безробітний чоловік збував крадені речі до ломбарду.

Також поліція перевіряє підозрюваного на причетність до інших схожих злочинів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України.