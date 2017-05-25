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23-летний мариуполец изобличен в сбыте особо опасного наркотика

Опубликовано 30 Май 2017

Мариуполь сбыт наркотикиов 29.05.17 2Ранее не судимый злоумышленник начал преступную «карьеру» с продажи каннабиса. Во время обысковых мероприятий сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области вещественные доказательства изъяли. Канал поступления наркосырья устанавливается.

Место сбыта — квартира или парк, путь — из рук в руки, круг — только самые близкие и надежные покупатели. Казалось бы, молодой человек предпринял все меры, чтобы не попасть «на крючок» правоохранителей, однако последние осторожно шаг за шагом документировали его противоправную деятельность.

Собрав во время оперативно-розыскных мероприятий необходимую доказательную базу, полицейские получили постановление на проведение обысковых мероприятий сразу по двум адресам: по месту жительства матери (именно там по имеющейся информации он хранил «товар», что также служило своеобразной конспирацией) и по месту жительства самого злоумышленника.

При проведении следственных действий изъято около 400 граммов каннабиса, устройство для его курения, аптечные весы и мобильный телефон.

Торговец поясняет, что сырье собрал в прошлом году в лесополосе и самостоятельно подготовил его для дальнейшей реализации. Сбывал по 250 гривен за спичечный коробок (3-4 грамма), подрабатывая таким образом в свободное от основной работы время.

Все предоставленные им пояснения предстоит проверить, настоящий канал поступления марихуаны — установить.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.307 «Незаконный сбыт наркотических веществ» Уголовного кодекса Украины. Изъятое направлено на экспертизу.

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