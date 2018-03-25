27 марта — Международный день театра

В Мариуполе по случаю Международного дня театра проводится театральный фестиваль «Мариуполь театральный». Театральные коллективы Дворцов культуры города показывают свои лучшие спектакли и приглашают всех желающих:

28.03.2018 ДК «Молодежный» в 17.00 – этно-мюзикл « Голубка» (приглашает образцовый оперный театр «Щедрик» Мариупольской школы искусств)

29.03.2018 ДК «Чайка» в 16.00 — спектакль «Прощай овраг» (приглашает образцовый детский драматический театра «Ромашка»)

30.03.2018 ДК «Украинский дом» в 17.00 – сказка «Ищи ветра в поле» (приглашает образцовый театр «Вариант»)

31.03.2018 ДК «Чайка» в 15.00 – сказка в двух действиях «Как Настенька чуть кикиморой не стала» (приглашает народный драматический театр)

31.03.2018 ГДК в 11:00 — сказка в двух действиях «Как Настенька чуть кикиморой не стала» (приглашает народный театр «Грани»)

06.04.2018 ГДК п.Каменск в 12.00 » сказочное мероприятие для детей »Театр — это сказка,театр — это чудо!»(приглашает детский театр «Зазеркалье» )

06.04.2018 ДК им. Т.Кацы п. Сартана в 18.00- спектакль «Амофор» (приглашает народная греческая театральная студия)

07.04.2018 ДК Молодежный в 17.00 — история «Отель двух миров» (приглашает народный театр «Театромания»)