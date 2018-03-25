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27 марта — Международный день театра

Опубликовано 26 Мар 2018

d5abcj6ad2y36ukz3fnujdyo9w07tnewВ Мариуполе  по случаю Международного дня театра проводится театральный фестиваль «Мариуполь театральный». Театральные коллективы  Дворцов культуры  города показывают свои лучшие спектакли и приглашают всех желающих:

28.03.2018 ДК «Молодежный»  в 17.00  – этно-мюзикл « Голубка» (приглашает образцовый оперный театр «Щедрик» Мариупольской школы искусств)

29.03.2018 ДК «Чайка» в 16.00 — спектакль «Прощай овраг» (приглашает образцовый детский драматический театра «Ромашка»)

30.03.2018 ДК «Украинский дом» в 17.00 – сказка «Ищи ветра в поле» (приглашает образцовый театр «Вариант»)

31.03.2018  ДК «Чайка» в 15.00 – сказка в двух действиях «Как Настенька чуть кикиморой не стала» (приглашает народный драматический театр)

31.03.2018 ГДК в 11:00 — сказка в двух действиях «Как Настенька чуть кикиморой не стала» (приглашает народный театр «Грани»)

06.04.2018  ГДК п.Каменск в 12.00 » сказочное мероприятие для детей »Театр — это сказка,театр — это чудо!»(приглашает   детский театр «Зазеркалье» )

06.04.2018  ДК им. Т.Кацы п. Сартана в 18.00- спектакль «Амофор» (приглашает народная греческая театральная студия)

07.04.2018 ДК Молодежный  в 17.00 — история «Отель двух миров»  (приглашает народный театр «Театромания»)

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