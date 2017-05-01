28 изъятий, ликвидировано 2 наркоплантации

Кроме того, задокументировано функционирование лаборатории. Всего за неделю изъято полкилограмма конопли в готовом к употреблению виде и свыше 850 кустов, которые только росли на приусадебных участках жителей. На экспертизу направлено почти 10 граммов амфетамина и 3,5 миллилитра опия.

На рабочем совещании с руководителями криминального блока территориальных подразделений полиции замглавы Нацполиции Украины — начальником полиции Донетчины Вячеславом Аброськиным была поставлена ​​задача по усилению борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ, особенно в крупных городах региона, таких как Краматорск, Славянск и Мариуполь.

Так, за неделю усиленной работы по указанному направлению полицейские провели 13 обысков, 11 из которых оказались результативными.

В Кальмиусском районе во время проведения санкционированных следственных действий в частном домовладении, где проживает 27-летний мужчина, было изъято 56 кустов наркосодержащих растений. Готовое к употреблению вещество владелец хранил в хозяйственной постройке под крышей.

Стоит отметить, что злоумышленник уже является участником уголовного процесса по факту хранения наркотических веществ. Следователи собрали достаточную доказательную базу его вины и направили производство в суд.

По выявленным правонарушениям открыто сразу два новых уголовных производства по ч.2 ст.309 (хранение наркотических веществ без цели сбыта) и ч.1 ст.310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Плантация с коноплей была ликвидирована и участковыми офицерами Приморского отделения полиции. 33-летний нарколюбитель ответственно подошел к высадке запрещенных растений. Он выделил для этого отдельный участок, а незаконную деятельность скрыл за забором. Ежегодно количество высаженной конопли увеличивалось от 5, и в этом году достигло 800 кустов, которые изъяли полицейские.

Следует подчеркнуть, что, разбираясь в растениях, мужчина отделял «мальчиков» и «девочек» конопли. Первые он готовил для дальнейшего употребления, вторые — оставлял для получения семян.

Во дворе было обнаружено заготовленное место для курения конопли.

Указанный факт квалифицирован по ст.310 «Посев или выращивание конопли» Уголовного кодекса Украины. Мужчина впервые попадает в поле зрения правоохранителей.

Полицейские продолжают документировать наркопреступления и привлекать к ответственности виновных. В вопросах прекращения наркооборота сотрудники активно сотрудничают с жителями и проверяют любую информацию, поступающую к ним.

Поэтому, если вам известны факты незаконного хранения, сбыта или пересылки наркотических или психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сообщите об этом в полицию на спецлинию 102.