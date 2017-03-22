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3 года грозит мариупольцу за хранение дома наркотиков

Опубликовано 23 Мар 2017

s7Продукты мака, шприцы и готовый наркотик изъяли оперативники в ходе обыска в доме на Левобережье Мариуполя. Его владелец привлекается к уголовной ответственности.

Сотрудниками Левобережного отделения полиции была получена информация, что один из жителей района изготавливает дома наркотики.

Прибыв по адресу проживания 56-летнего жителя Мариуполя, полицейские обнаружили на кухне домовладения пакет с ингредиентами и медицинские шприцы с остатками жидкости коричневого цвета, предположительно опием. Изъятое направлено на экспертизу.

Хозяин дома пояснил, что в прошлом году на пустыре в Левобережном районе собрал мак для изготовления опия и последующего личного употребления. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, но от пагубной привычки так и не избавился.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного Кодекса Украины. Наказание за данный вид правонарушения — до 3 лет лишения свободы.

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