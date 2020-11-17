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300 маріупольців приєдналися до спортивного онлайн-проєкту

Опубликовано 17 Ноя 2020

97715-125549240_3135954489842630_4945906888820458606_oВсього кілька днів минуло з моменту запуску в Маріуполі «100Msportday», а вже близько 300 осіб стали активними учасниками проєкту. Наймолодшому учаснику всього 4 роки, а найстаршому — 61.

Учасники записують комплекси тренувань з дітьми, асани в скверах і навіть вправи з елементами бойових мистецтв. Хтось прив’язав челлендж до ідеї стати стрункішим(ею), а хтось просто надихається і змінює свій спосіб життя.

Нагадаємо, щоб стати учасником «100Msportday» необхідно зареєструватися за посиланням і тренуватися 100 днів. Звіти про тренування потрібно надсилати на вайбер або телеграм по номеру — 098-017-89-25. Учасники отримають медалі та подарунки.

Автори найкращих роликів з тренувань зможуть потрапити на шоу одного з маріупольських телеканалів і отримати спеціальний приз.

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