32-річний чоловік був причетний одразу до трьох тяжких злочинів

Впродовж місяця 32-річний чоловік спочатку побив до втрати свідомості та пограбував перехожого, а потім у розважальному закладі заволодів двома телефонами відпочиваючих. Поліцейські затримали зловмисника, наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За фактами відкрито одразу три кримінальних провадження.

На початку жовтня до Волноваського відділу поліції звернулася пенсіонерка, яка розповіла, що її онука побив невідомий та викрав банківські картки, гроші та інші особисті речі.

На місце події прибули співробітники карного розшуку, які затримали особу підозрюваного. Ним виявився 32-річний мешканець Горлівки, неодноразово судимий за тяжкі злочини -грабіж, розбій та крадіжки. Чоловік приїхав до Волновахи на заробітки, працював будівельником.

Затримавши правопорушника за розбійний напад, працівники кримінальної поліції встановили його причетність ще до ряду злочинів. Було встановлено, що зловмисник, відпочиваючи у розважальному закладі, відібрав у чоловіка мобільний телефон. І навіть цього йому було замало, тому він викрав ще один телефон, який лежав на столі відпочиваючих.

Наразі затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання м. Маріуполь.

За фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.187 «Розбій», ч.2 ст.186 « Грабіж» та ч.1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Максимальне покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років.