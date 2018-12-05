33-річний черкащанин силою виривав з рук жіночі сумки та пакети

33-річний черкащанин ретельно вибирав своїх «жертв», потім підбігав та силою виривав з рук жіночі сумки та пакети.

До поліції звернулася 25-річна мешканка Кальміуського району, яка повідомила, що на одній з вулиць району на неї напав невідомий чоловік, який штовхнув її та вирвав з рук сумку із грошима. За вказаною адресою було спрямовано співробітників слідчо-оперативної групи Кальміуського відділення поліції.

Правоохоронці провели комплекс першочергових розшукових заходів: обстежили прилеглу територію та знайшли свідків події. Крім того, на одній з прилеглих вулиць було знайдено сумку із документами постраждалої. Протягом неділі проведення оперативної роботи оперативники «вийшли на слід» правопорушника. Ним виявився 33-річний мешканець Черкаської області, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Також майже 2 місяці тому по допомогу до поліції зверталася 70-річна мешканка Кальміуського району, яка теж стала жертвою грабіжника. Тоді зловмисник вирвав в неї з рук пакет із грошима.

Під час перевірки виявилося, що 33-річний чоловік причетний до скоєння обох вищевказаних грабежів. Наразі триває перевірка щодо причетності зловмисника до інших подібних злочинів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає від 4 до 6 років.