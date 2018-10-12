33-річний чоловік обікрав чужий гараж

В ході несення служби на території Центрального району увагу співробітників карного розшуку Центрального відділу поліції привернув невідомий. Чоловік ніс у руках 2 великих пакети, помітно нервував та озирався навколо себе.

В ході стандартної перевірки було встановлено 33-річного місцевого мешканця. В пакетах у чоловіка було виявлено бензогенератор, бензопилу, частини до автомобіля та складові частини скутера.

В ході бесіди з чоловіком правоохоронці виявили, що всі речі крадені.

Як виявилося, зловмисник пошкодив замок до гаражу одного з місцевих мешканців та вкрав з нього цінні речі.

Матеріальний збиток становив 22 з половиною тисячі гривень.

Чоловік вже притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Речові докази вилучено і найближчим часом буде повернуто власникові.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України.