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33-річний чоловік обікрав чужий гараж

Опубликовано 15 Окт 2018

наручникикиикВ ході несення служби на території Центрального району увагу співробітників карного розшуку Центрального відділу поліції привернув невідомий. Чоловік ніс у руках 2 великих пакети, помітно нервував та озирався навколо себе.

В ході стандартної перевірки було встановлено 33-річного місцевого мешканця. В пакетах у чоловіка було виявлено бензогенератор, бензопилу, частини до автомобіля та складові частини скутера.

В ході бесіди з чоловіком правоохоронці виявили, що всі речі крадені.

Як виявилося, зловмисник пошкодив замок до гаражу одного з місцевих мешканців та вкрав з нього цінні речі.

Матеріальний збиток становив 22 з половиною тисячі гривень.

Чоловік вже притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Речові докази вилучено і найближчим часом буде повернуто власникові.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3, ст. 185   «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України.

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