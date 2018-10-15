Співробітники Донецького управління кіберполіції спільно зі слідчими поліції Маріуполя задокументували 39 фактів незаконного втручання в роботу банкоматів. Підозрюваний був затриманий на місці злочину. Ним виявився працівник компанії, яка обслуговує банкомати. За місяць чоловік привласнив понад 35 тисяч гривень.

Отримавши інформацію від банка про зникнення готівки, поліцейські встановили шляхи витоку. Кіберполіцейські спільно зі слідчими викрили інженера компанії з обслуговування банкоматів, який діяв з кінця березня 2018 року по травень.

За допомогою ключів від сервісної частини банкоматів чоловік відкривав апарати та вводив їх в режим сервісного обслуговування. Так він отримував доступ до механізму видачі грошей та привласнював їх.

«Усього зловмисник зробив 39 несанкціонованих втручань в роботу банкоматів, заволодівши 35 тисячами гривень», — розповів старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області Донецького управління кіберполіції Ігор Страдний.

При черговій незаконного зняття коштів він був затриманий у момент викрадення грошей. Речові докази вилучені.

Підозрюваним виявився 30-річний маріуполець. Йому інкриміновано ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Наразі зібрано доказову базу, яка свідчить про причетність чоловіка до злочину. Кримінальне провадження за цим фактом спрямовано до суду.