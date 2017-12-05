4 гранати і вибухівку вилучили поліцейські в Мангуші

Чоловік три місяці зберігав вибухонебезпечні предмети у своєму будинку.

Співробітники Мангушського відділу поліції отримали повідомлення про те, що місцевий мешканець зберігає боєприпаси.

У будинку 59-річного чоловіка було вилучено 4 корпуси гранати і одну тротилову шашку. На місці працювали співробітники кримінальної поліції та експерти-вибухотехніки.

Як з’ясувалось, власник боєприпасів знайшов їх ще у вересні в лісосмузі біля села Азовське і весь час зберігав у себе вдома, наражаючи на небезпеку себе і близьких.

За фактом відкрито кримінальне провадження ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховимиречовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років.