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4 гранати і вибухівку вилучили поліцейські в Мангуші

Опубликовано 06 Дек 2017

DSC06855Чоловік три місяці зберігав вибухонебезпечні предмети у своєму будинку.

Співробітники Мангушського відділу поліції отримали повідомлення про те, що місцевий мешканець зберігає боєприпаси.

У будинку 59-річного чоловіка було вилучено 4 корпуси гранати і одну тротилову шашку. На місці працювали співробітники кримінальної поліції та експерти-вибухотехніки.

Як з’ясувалось, власник боєприпасів знайшов їх ще у вересні в лісосмузі біля села Азовське і весь час зберігав у себе вдома, наражаючи на небезпеку себе і близьких.

За фактом відкрито кримінальне провадження ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховимиречовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

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