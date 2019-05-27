4-річний хлопчик самотужки відправився гуляти берегом

Із проханням знайти сина до поліції звернувся батько. Чоловік повідомив, що 4-річний син гуляв у дворі будинку та через деякий час зник. На щастя, вже за пів години малюка було знайдено. Правоохоронці відшукали його на місцевому пляжі.

На пошуки дитини негайно виїхали ювенальні поліцейські Приморського відділення поліції. Вже за пів години вони відшукали юного втікача на березі моря. Як виявилось, хлопчик самотужки відправився гуляти берегом.

З батьком малюка було проведено профілактичну бесіду, де правоохоронці наголосили на тому, що, усім батькам а також піклувальним необхідно приділяти своїй малечі більше уваги, адже маленькі діти потребують її більш ніж хто інший.

Батьки, якщо ж сталося так, що ваша дитина зникла – не зволікайте, одразу дзвоніть у поліцію, за номером «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, проте втрачається час, а дитина може потрапити у біду.