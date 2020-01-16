43 «миттєвості» показали в музеї Куїнджі

У Маріуполі відкрили виставку пейзажного живопису «Миттєвості». Жителів і гостей міста запрошують до художнього музею імені А. Куїнджі. Відвідувачі зможуть побачити твори 43 митців з зібрання музею. Всі вони є метрами українського образотворчого мистецтва другої половини XX сторіччя. Більшість картин експонуються вперше.

Виставка присвячена 100-річчю з дня заснування Маріупольського краєзнавчого музею.

«На сьогодні у фондах музею зберігається понад 1300 картин. Нам дуже важливо познайомити маріупольців з новими роботами. Але це справа не одного дня. Потроху ми збираємо нові експозиції, робимо їх тематичними. Картини цієї виставки попередньо були приведені у належний вигляд, вставлені у нові рами. Наша мета — показати представників різних українських художніх шкіл у різні періоди, починаючи з 60-х років минулого сторіччя до сьогодення», — розповіла завідувачка музею ім. А.Куїнджі Тетяна Булі.