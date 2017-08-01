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5-дневный велотур Мариуполь-Краматорск

Опубликовано 28 Авг 2017

1_86808_86475-дневный велотур начался в Мариуполе и завершится в Краматорске. Все время, пока колонна двигалась по улицам города, ее сопровождала группа быстрого реагирования полиции.

Велопробег организован Ассоциацией велосипедистов Мариуполя. Он проходит при участии представителей Литвы. В прошлом году зарубежные гости проводили мероприятия в Западной Украине, в этом году решили изучить и восточную ее часть. Сама идея задать старт именно из Мариуполя пришла к литовцам еще в марте. Иностранные участники признаются, что город на самом деле прекрасный и мирный, а потому не видят препятствий для велотура.

Около 9 часов утра после официальной части колонна велосипедистов в сопровождении полицейской машины двинулась по улицам города.

 

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