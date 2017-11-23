5 гранат та 5 тротилових шашок знайшли у мешканця селища Ялта

5 гранат, 5 тротилових шашок загальною вагою 1,6 кг та понад тисячу набоїв вилучили співробітники Мангушського відділу поліції у мешканця селища Ялта.

У рамках профілактичних спецзаходів з протидії обігу зброї та вибухівки поліцейські отримали повідомлення від місцевого мешканця про зберігання вибухонебезпечних предметів.

Під час обшуку слідчо-оперативна група виявила 5 гранат та 5 шашок з вибуховою речовиною вагою по 200 та 400 грамів, які чоловік тримав у лісосмузі біля автодороги.

23-річній мешканець повідомив, що знайшов боєприпаси тиждень тому під час прибиральних робіт на городі та сховав їх.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч.1ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховимиречовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадуємо, кожен громадянин може добровільно здати небезпечні предмети до поліції, аби врятувати життя оточуючих та звільнитися від кримінальної відповідальності.