5-річний хлопчик відчинив двері будинку та пішов гуляти містом

Поки бабуся спала, маленький мандрівник відчинив двері будинку та пішов гуляти містом. Правоохоронці помітили дитину та відшукали його місце мешкання.

Під час несення служби на території Кальміуського району увагу інспекторів ювенальної превенції Кальміуського відділення поліції привернув маленький хлопчик. Дитина перебувала на вулиці без нагляду дорослих, до того ж була вдягнена не по погоді. Під час розмови з дитиною поліцейські з’ясували , що вранці, поки бабуся спала хлопчик відчинив двері будинку та пішов гуляти. Також він повідомив що йому 5 років.

Хлопчик не міг назвати свою адресу, але повідомив, що може показати, де живе. Разом із поліцейськими, він їздив на службовому автомобілі вулицями району, поки не знайшов свій будинок. Як виявилося, малюк пройшов майже 2 кілометри від свого будинку, поки його не помітили поліцейські.

Співробітники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з членами родини.