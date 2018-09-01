5 згортків канабісу та медичний шприц

В ході оперативно-профілактичної операції «Мак» увагу дільничних офіцерів Центрального відділу поліції привернув невідомий. Чоловік помітно нервував та озирався навколо себе.

В ході стандартної перевірки було встановлено 63-річного місцевого мешканця. В кишені піджаку якого було виявлено та вилучено згорток з канабісом.

Також у Кальміуському районі патрульні поліцейські виявили підозрілого мешканця, під час наближення до якого останній дістав із кишені медичний шприц із ймовірною наркотичною рідиною та викинув його на узбіччя. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець.

В подальшому на місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції. Все вилучене направлено на експертизу.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.