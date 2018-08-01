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571 виїзд на повідомлення про вчинення домашнього насильства

Опубликовано 21 Авг 2018

1 KsgEyQ1v571 виїзд на повідомлення про вчинення домашнього насильства здійснили поліцейські у складі груп «Поліна», які діють в Лівобережному відділенні поліції Маріуполя та Слов’янську. До адміністративної відповідальності притягнені 74 агресора, відносно ще трьох відкриті кримінальні провадження.

З початку лютого цього року на території Донеччини розпочали роботу мобільні групи з протидії домашньому насильству «Поліна». До складу груп входять спеціально підготовлені дільничні офіцери поліції, ювенальні поліцейські та слідчі. Це дає змогу надати всю необхідну допомогу на місці: врегулювати конфлікт, вжити заходів впливу на кривдника, захистити дитину.

За 7 місяців роботи поліцейські виїжджали на допомогу понад півтисячі разів. Крім того, було перевірено 560 громадян, які перебувають на обліку за чинення домашнього насильства. З ними проведені профілактичні бесіди, аби попередити рецидив.

Переважно жертвами насильства стають жінки та діти, а кривдниками – чоловіки та сини у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо 74 агресорів були складені протоколи за ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ще трьох чоловіків було притягнуто до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень своїм дружинам та дітям.

В Маріуполі до відповідальності притягнули жінку, яка залишила на 3 дні трьох неповнолітніх дітей. Впродовж всього часу дві дівчинки та хлопчик, якому на той час було менше року, були «заручниками» у квартири. Коли залишена в холодильнику їжа закінчилася, малі вийшли на балкон кликати по допомогу.

До «Поліни» також звернулися дві жінки, які неодноразово потерпали від насилля з боку чоловіків. Першій в кризовий момент співробітники мобільної групи допомогли зібрати необхідні речі та документи та ізолювати від чоловіка у шелтер (тимчасовий соціальний притулок). Жінка усвідомлено сказала «ні» своєму кривднику. Наразі вирішується питання щодо захисту 3 спільних дітей подружжя.

Інша маріупольчанка терміново звернулася по допомогу, коли її співмешканець погрожував викинути з вікна другого поверху її маленьку дитину. Миттєва реакція поліції врятувала маму з малюком, їх доставили в лікарню, де обом була надана необхідна допомога. Наразі справа за цим фактом передана до суду.

Поліцейські наголошують: не мовчіть, якщо ви або ваші рідні потерпають від рук домашнього тирана. Це може бути як фізичне, так і психологічне, економічне або сексуальне насильство. При будь-якому прояві – звертайтеся до поліції.

Якщо загрожує небезпека – терміново телефонуйте на лінію 102. Вже за 5-10 хвилин приїде наряд поліції, який надасть необхідну допомогу, заспокоїть агресора, за необхідністю ізолює постраждалого та пояснить, де можна отримали соціальну та юридичну допомогу.

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