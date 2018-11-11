6-річний хлопчик та 9-місячне немовля 7 днів жили без матері

6-річний хлопчик та 9-місячне немовля сім днів жили без матері у холодному домі. За братиками дивилася старенька сусідка. Поліцейські встановлюють місцезнаходження жінки, яка залишила своїх синів.

До поліції надійшло повідомлення від вчителів загальноосвітньої школи у Старому Криму, які повідомили, що одного з учнів першого класу не забрали додому після уроків. На місце було спрямовано інспекторів ювенальної превенції Кальміуського відділення поліції, які забрали хлопчика та разом із ним поїхали до нього додому.

Як виявилося, матері хлопчика вже майже тиждень не було вдома. Крім того, в будинку знаходився 9-місячний брат школяра. Весь цей час, поки матір відсутня, за малечею наглядала 74-річна сусідка. На час візиту поліцейських у будинку було дуже холодно та не було продуктів. У зв’язку з цим інспектори вилучити хлопчиків з родини та відвезли до медичного закладу.

Наразі поліція встановлює місцезнаходження матері, яка покинула малечу. Жінка вже неодноразово притягувалася до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, то того ж сім’я знаходиться на обліку в службі у справах дітей.